Ferdinand Feldhofer neuer WAC-Cheftrainer

Der Wolfsberger AC geht mit einem neuen Chefcoach in die Weihnachtsfeiertage. Ferdinand Feldhofer wechselt vom Zweitligisten SV Lafnitz auf die Trainerbank des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga, die letzten Vertragsdetails wurden am Montag besprochen und besiegelt. Der 40-jährige Steirer wird das WAC-Training ab Jänner leiten, sein Vertrag läuft über eineinhalb Jahre.

Feldhofer nimmt den Platz von Interimscoach Mohamed Sahli ein. Sahli hatte vor rund fünf Wochen von Gerhard Struber übernommen, der vom Barnsley FC aus der zweiten englischen Liga engagiert wurde. "Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück in der Bundesliga zu sein - jetzt erstmals als Cheftrainer und das noch dazu bei einem der besten Clubs in Österreich", wurde Feldhofer in einer WAC-Aussendung zitiert.