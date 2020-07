Fensterhersteller Wick stellt Betrieb ein - Gebäude verkauft

Nach dem Scheitern des Sanierungsplans des insolventen Fensterherstellers Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH mit Sitz in Vorchdorf in Oberösterreich ist am Freitag die Liegenschaft verkauft worden, informierte der KSV1870 am Freitag in einer Aussendung. Der Betrieb wird nicht fortgeführt, der Name des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.

Ausgenommen vom Verkauf an einen branchenfremden Investor ist der Bereich Sonnenschutz. Der zu Wick gehörende Produzent Kosmos wurde bereits Anfang Juli vom oberösterreichische Fensterbauer Actual übernommen. Somit bleiben rund 80 der insgesamt 314 Arbeitsplätze erhalten. Für die restliche Liegenschaft wurde in der Gläubigerausschusssitzung am Freitag ein "respektabler Preis" erzielt, hieß es weiters in der Aussendung. Die Insolvenzgläubiger können mit einer Quote von rund 40 Prozent rechnen.

Ende Februar hatte Wick Insolvenz angemeldet. Die Passiva dürften sich Schätzungen zufolge auf rund 10,5 Mio. Euro belaufen.