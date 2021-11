Fendrich in Dornbirn zur Impfpflicht: "Ich freue mich"

Klare Position bezog Rainhard Fendrich bei seinem Konzert am vergangenen Samstag im Dornbirner Messequartier.

Im Rahmen seiner "Starkregen"-Tour gastierte die Austropop-Legende Rainhard Fendrich am Samstag im Messequartier in Dornbirn. Im neuen Werk reflektiert er auf sarkastische Art und Weise die "Volkskrankheiten" unserer Zeit und ihre stereotypen Erscheinungsformen: Darunter der Workaholic, der vor dem "Burn Out" bewahrt werden muss oder der "Social Media Zombie", der in der realen Welt nicht mehr zur Kommunikation fähig ist.