Fellner kommt mit TV-"Pause" Politikerinnen-Boykott zuvor

Wolfgang Fellner gibt die Moderation der auf oe24.TV ausgestrahlten Talk-Sendung "FELLNER! LIVE" nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung vorübergehend ab. "Auf eigenen Wunsch", wie der Medien-Manager und Herausgeber der Tageszeitung "Österreich" am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Damit kam er wohl einer geplanten gemeinsamen Erklärung von hochrangigen Politikerinnen zuvor, die ihm bis zur Ausräumung der Vorwürfe nicht länger für Interviews zur Verfügung stehen wollen.

"Die Berichte von Raphaela Scharf und Katia Wagner über ihre Erfahrungen mit Wolfgang Fellner sind schockierend. Auch unabhängig von den einzelnen, konkreten Vorwürfen belegen bereits seine eigenen, öffentlich dokumentierten Aussagen unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen", steht in der Erklärung, die unter anderem von SPÖ-Frauenchefin und Vizeklubchefin Gabriele Heinisch-Hosek, Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger unterstützt wird. Sie bekennen Respekt vor den beiden Journalistinnen, die eine öffentliche Debatte über Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung in der Medienbranche gestartet hätten.

Bis die von Fellner vehement bestrittenen Vorwürfe ausgeräumt sind, werden sie ihm nicht mehr für Interviews in seiner Sendung zur Verfügung stehen. Wie weit der Boykott innerhalb der Parteien reicht, war am Freitag vorerst unklar. Grüne und NEOS würden sich generell daran halten, war zu hören. Der Boykott betreffe jedoch ausschließlich Fellner und nicht andere Journalisten des Medium, da "wir als Politikerinnen und Politiker die Kontrollfunktion von Medien in einer Demokratie nicht beeinträchtigen wollen", so die Erklärung. Auch die ÖVP bestätigte der APA entsprechende Gespräche, Fellner ist einer finalen Entscheidung jedoch zuvorgekommen.