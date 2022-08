Felix Hoffmann erster Leiter des Foto Arsenal Wien

Das im Herbst 2024 seine Tore öffnende Foto Arsenal Wien hat mit Felix Hoffmann einen ersten künstlerischen Leiter gefunden. Er wird ab September 2022 für fünf Jahre das Profil des neuen Fotografiezentrums entwickeln und auch die Durchführung des biennal stattfindenden Festivals Foto Wien verantworten. Das entschied Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), die laut einer Aussendung der einstimmigen Empfehlung einer sechsköpfigen Jury folgte.

Hoffmann habe eine klar strukturierte Vision für das Foto Arsenal Wien präsentiert, befand die Jury. "Er verfügt über eine jahrelange Erfahrung im Aufbau und der Leitung eines Kulturbetriebes im Bereich der Fotografie und bringt internationale Vernetzungen mit, die für diese neue Institution der Stadt Wien von großer Bedeutung sind." Konkret betätigte sich der am 8. November 1972 im deutschen Rain am Lech Geborene seit 2005 als Hauptkurator der C/O Berlin Foundation, wo er für Ausstellungen, Programme und Strategie verantwortlich zeichnete. Davor studierte er Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften in Wien und Berlin und war anschließend am Museum Folkwang in Essen, dem Kupferstichkabinett in Dresden und dem Fotomuseum München als Stipendiat der Krupp Stiftung tätig.