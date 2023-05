Feldkirchs Handballer starten auswärts

Die Herren des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch starten am Samstag in die Landesligasaison 2018/19.

139 Tage ist es her, dass die Montfortstädter das letzte Spiel in der Landesliga in den Knochen hatten. Dazwischen liegen eine kurze Handballpause, viele Kraft- und Konditionseinheiten, Teamevents, Testspiele und vieles mehr. Insgesamt vier neue Spieler (Michael Deutschmann, Simon Dolovic, Tim Gangloff und Dario Tomas) sind neu im Feldkircher Team – dazu kommen noch einige Nachwuchsspieler aus der U18-Mannschaft.

Das Ziel der Saison ist klar: Trainer Balogh will mit seinen Jungs so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren. Dafür wird es wichtig sein, in jedes Spiel mit 120% Einsatz zu gehen und bis zum Schlusspfiff zu kämpfen. Zwar ging die erste Bewährungsprobe im VHV-Cup-Finale daneben, trotzdem weiß die Mannschaft um ihre stärken und auch, dass von der Leistung viel Luft nach oben war.