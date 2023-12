Feldkirchs Handballer feiern einen klaren Derbyerfolg gegen Lustenau

Den Montfortstädtern gelang im Prestigeduell schon der achte Saisonsieg in Folge.

FELDKIRCH. Der Erfolgstrend der Feldkircher Handballer geht unaufhaltsam weiter. Nach dem achten Saisonsieg in Folge liegen die Mannen von Spielertrainer Petar Roganovic nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter TG Biberach auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem Abstieg in die Deutsche Kreisliga wollen die Montfortstädter den sofortigen Wiederaufstieg bewerkstelligen. Eine ganz klare Angelegenheit war für Feldkirch das Ländlederby gegen HC Lustenau. Mit 41:28 schossen Versluis und Co. die Sticker aus der Reichenfeldhalle und haben vor dem bevorstehenden Hit gegen den Ersten Biberach viel Selbstvertrauen getankt. Schon zur Pause im prestigeträchtigen Duell führte Feldkirch schon mit sechs Treffern Differenz. Nach Seitenwechsel baute der Aufstiegsaspirant aus der Montfortstadt die klare Führung noch weiter aus. Neben Spielertrainer Petar Roganovic erzielte auch Emir Galijasevic acht Treffer. Mit Daniel Versluis (5 Tore), Kassian Matt, Baris Kutluana (je 4), Jakob Appelt, Valentin Mandl, Mate Ilyes (je 3), Daniel Malin, Florian Gliebe und Janik Bächler (je 1) trugen sich mehrere Kaderspieler in die Torschützenliste ein. Mit einem 29:21-Heimsieg gegen Hohenems feierte auch die zweite Feldkircher Kampfmannschaft einen Derbyerfolg.VN-TK