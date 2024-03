Feldkirchs Handballdamen wollen erstklassig bleiben

Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht St. Pölten können Nikolina Todorovic und Co. den Ligaerhalt fixieren.

FELDKIRCH. Der erste Auswärtssieg der Feldkircher Handballdamen mit Trainer Laszlo Almasi im Endspurt der Women Liga Austria bringt viel Ruhe und sorgt für das entsprechende Selbstvertrauen. Beim 26:22-Erfolg bei den MGA-Fivers in Wien war „Flügelflitzerin“ Nikolina Todorovic mit gleich neun Treffern die Matchwinnerin. Das erst 19-jährige Handballtalent ist mit 83 geworfenen Toren bislang auch die mit Abstand beste Torschützin der Montfortstädterinnen. Bei den ersten zwei Punkten auf fremden Parkett war Feldkirch nie im Rückstand und lag sogar schon mit sechs Toren in Front. Für das Team ohne eine einzige Legionärin war der zweite Erfolg in Serie goldwert. Vor dem Entscheidungsspiel um den Ligaerhalt in der höchsten Spielklasse Österreichs im Frauenhandball am kommenden Samstag, 16. März, um 18 Uhr, Reichenfeldhalle Feldkirch, gegen das Schlusslicht St. Pölten hat Feldkirch drei Zähler mehr auf dem Konto als die Niederösterreicherinnen. „Wir wollen für die Niederlage im Hinspiel Revanche nehmen und den Mini-Erfolgslauf fortsetzen“, so Nikolina Todorovic. St. Pölten gewann im Herbst gegen Feldkirch mit drei Toren Differenz. Mit dem fünften Heimsieg in dieser Meisterschaft könnten die BW-Frauen den Klassenerhalt eigentlich so gut wie fixieren. In den verbleibenden drei Spieltagen würde Feldkirch ein Zähler dann rechnerisch genügen um auch nächste Saison erstklassig zu spielen. In der Halbzeitpause vom „Schicksalsspiel“ geht die Scheckübergabe des 24 Stunden Handball Benefizevent zugunsten der VN-Aktion Ma hilft und für das Schulheim Mäder über die Bühne. Die Feldkircher Handballer empfangen am Samstag um 20 Uhr das Team aus Ravensburg und wollen mit einem Heimsieg weiter auf Aufstiegskurs bleiben. Schon ab 10 Uhr vormittags zeigen sich die verschiedensten Jugendteams von HC BW Feldkirch den Eltern und Zuschauern.VN-TK