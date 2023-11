Feldkirchs Handballdamen nach Gala nicht mehr Tabellenschlusslicht

Nikolina Todorovic warf im 36:36-Heimsieg der Montfortstädterinnen gegen Graz gleich acht Treffer.

FELDKIRCH. Fast zwei Jahrzehnte lang spielt die erste Frauenmannschaft von Sparkasse Handballklub Feldkirch in der österreichischen Women Liga Austria. Erstmals stehen in dieser Meisterschaft der Montfortstädterinnen keine Spielerinnen aus dem Ausland im Aufgebot. Der Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse auf nationaler Ebene ist das erklärte Ziel. Nach sechs sieglosen Meisterschaftsspielen ist das Team von Trainer Laszlo Almasi mit einer Galavorstellung auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Im 36:26-Bestwerfen gegen den Tabellensechsten Graz hat Feldkirch den zweiten Saisonsieg eingefahren und die Rote Laterne an St. Pölten abgegeben. Neben Feldkirch kämpfen mit Schlusslicht St. Pölten, Tulln, BT Füchse und Vöslau noch um den Verbleib in der Bundesliga. „Meine Mannschaft ist dem Ziel Ligaerhalt einen kleinen Schritt näher gekommen. Endlich hat das Team nach harten Einheiten und zuletzt fehlendem Spielglück seine vorhandenen Stärken und Qualitäten auf dem Parkett dem Publikum präsentiert. Wir gehören nicht in die hinteren Regionen der Tabelle“, so HC BW Coach Laszlo Almasi. Neuerwerbung Nikolina Todorovic, Tochter von Ex-Feldkirch Torjägerin Jadranka Todorovic war mit acht Treffern die beste Werferin im Heimsieg gegen Graz. Mit Monika Haller (7 Tore), Julia Bohle (5), Leonie Hartl (4), Julia Feierle-Scheidbach (4), Adrien Almasi-Toth (2), Raphaela Rederer (2), Laura Götze (2), Marina Jakob (1) und Verena Amann (1) trugen sich weitere Spielerinnen in die Torschützenliste ein.VN-TK