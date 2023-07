Feldkircher Fußballcamp ist längst eine Marke geworden

Knapp hundert Kindern wurde fünf Tage lang ein professionelles Programm geboten.

„Das Feldkircher Camp ist mit seinem besonderen Ambiente der modernen Sportanlage und dem angrenzenden Schwimmbad einzigartig und bietet ideale Rahmenbedingungen. Haben heuer noch mehr praxisbezogene Einheiten absolviert mit mehr als dreißig Stunden Bewegung an den fünf Tagen. Wollen die jungen Kids und Mädchen zum Fußballsport bringen“, sagt Klaus Stocker. Kurz nach dem Anmeldungsstart war das Sommerevent schon wieder ausverkauft. „Mussten vielen Kindern und Schülern eine Absage erteilen“, so Stocker. Ein wichtiger Schwerpunkt bildet die gesunde Ernährung und die professionelle Betreuung der jungen Stars. Die Camp-Teilnehmer wurden täglich von neun bis siebzehn Uhr bestens betreut. Mit Bravour entledigte sich das Wirtschaftsteam mit Thomas Schratter an der Spitze der großen Aufgabe. Auffallend, dass immer mehr Mädchen am Feldkircher Fußballcamp mit viel Eifer und Begeisterung bei der Sache mit dabei sind. In den nächsten Jahren sollen sich dann laut Stocker auch Kickerinnen vom Bundesligaklub SPG FC Lustenau/FC Dornbirn um die jungen weiblichen Fußballerinnen kümmern. Ballgeschicklichkeit, Schuss- und Passtechnik, Ballan- und Mitnahme, Kopfballspiel, spezielle Technik-Einheiten geübt und perfektioniert. Der krönende Abschluss für eine erlebnisreiche Woche für die knapp hundert Kursbesucher war ein Parcour mit fünf verschiedenen Übungen und die hunderten Zuschauer, vorwiegend die Eltern, bestaunten die erbrachten Leistungen der Kids bei einer Glutofenhitze. VN-TK