Felderer zieht sich vorzeitig aus Fiskalrat zurück

Der Fiskalrat, der die Einhaltung der EU-Sparvorgaben in Österreich überwacht, braucht einen neuen Chef. Bernhard Felderer zieht sich nach fünf Jahren an der Spitze mit Ende September zurück. Über die Nachfolge entscheidet die Regierung im Ministerrat - und zwar "demnächst", wie es im Finanzministerium am Freitag hieß.

Felderer begründete seinen Rücktritt ein Jahr vor Ende seines sechsjährigen Mandats mit seinem im März begangenen 77. Geburtstag. Er habe noch viel vor, sagte der gebürtige Kärntner, der lange an Universitäten in den USA und in Deutschland gearbeitet hat, bevor er 1991 Chef des IHS in Wien wurde (bis 2012). So plane er ein Sabbatical in Argentinien und wolle noch einmal an die Universität in Chapel Hill (USA).