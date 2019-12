Felder sieht ÖSV-Herrenteam vor Klingenthal auf gutem Weg

Cheftrainer Andreas Felder hebt auch angesichts der jüngsten starken Ergebnisse der ÖSV-Skispringer nicht ab. "Momentan läuft es recht gut, die Selbstsicherheit ist nach den jüngsten Wettkämpfen gewachsen", sprach der Tiroler nach dem Sieg von Stefan Kraft in Russland sowie je zwei weiteren Podestplätzen und Top-5-Rängen die guten Leistungen des Sextetts an.

Kraft habe wieder seine Qualitäten gezeigt - "er ist in der Hocke auf Zug reingefahren" - und dabei hätten sich auch die Versuche mit einer anderen Bindung im Sommer nachträglich als positiv erwiesen. "Durch das vorsichtigere Probieren hat er den Fehler in den Griff bekommen, dass er am Vorbau überzieht und durchfällt", erklärte Felder vor den Wochenend-Bewerben in Klingenthal.