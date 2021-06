Felbermayr: USA wachsen uns wieder gewaltig davon

Wegen der enormen Konjunkturprogramme der USA und aus strukturellen Gründen wächst die Wirtschaft der Vereinigten Staaten auch jetzt nach der Coronakrise schneller als die europäische. Bereits vor der Krise seien die USA der Eurozone mit ihrer relativen schwachen Dynamik gewaltig davongewachsen, sagte der designierte Wifo-Chef, IfW-Präsident Gabriel Felbermayr, am Dienstag beim Verbund-Energiefrühstück in Wien.

Für die transatlantische Zusammenarbeit gebe es keine Alternative. Von der enormen Erfolgsgeschichte Chinas in den letzten Jahrzehnten habe auch Österreich profitiert, etwa im Bereich Maschinenbau. Nach Kaufkraftparitäten seien wir von China bereits überholt worden, in laufenden Dollar gerechnet hätten noch die USA die Nase vorn. China werde es bis 2040 auf knapp ein Viertel des weltweiten BIP schaffen, dabei aber "steckenbleiben", weil das Land "früher alt" werde; 2020 lag China bei 19 Prozent des globalen BIP. EU und USA gemeinsam würden von 31 Prozent bis 2040 auf 27 Prozent zurückfallen.

Es sei sehr klug, dass Europa nicht so stark auf die Tube drücke, also nicht so leicht durch Schuldenaufnahme Geld für die Konjunktur lockermachen könne wie die US-Notenbank Fed, argumentierte der designierte Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), der seine neue Funktion in Wien am 1. Oktober antreten wird. Eine Inflation von fünf Prozent wie in den USA, die Kehrseite der Medaille, sollte man sich wegen der dadurch drohenden Lohn-Preis-Spirale nicht wünschen.