Felbermayr bei Gas für ein "gemischtes Portfolio"

Den geplanten EU-weiten Ausstieg aus russischem Gas sieht Wifo-Chef Gabriel Felbermayr kritisch. Das Herunterfahren auf Null schaffe neue Abhängigkeiten, sagte der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung der Deutschen Presse-Agentur. "Ein gewisses gemischtes Portfolio sollte es in einer dann hoffentlich herrschenden Nachkriegswelt sein und nicht eines, das sich nur auf amerikanisches Flüssiggas kapriziert", sagte Felbermayr.

Dass die Industrie ihrerseits keine Konzepte für einen Ausstieg aus dem Gas parat habe, liege zum Teil daran, dass die fossilen Brennstoffe nicht teuer genug seien, präzisiert Felbermayr am Freitag im Ö1-Mittagsjournal. "Und was ganz wichtig wäre in Europa: Gas wird nachhaltig sehr teuer bleiben und immer teurer werden. Das muss die Industrie verstehen aber auch politisch in aller Klarheit gesagt werden, damit es sich auch rechnet, aus diesen Technologien auszusteigen." Es fördere nicht den Willen zum Umstieg, wenn jeder glaube, es wäre genügend Gas zu einem entsprechenden Preis vorhanden.