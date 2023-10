Feine Köstlichkeiten und Produkte in einer speziellen Atmosphäre

3. Herbstmarkt am Sennhof mit vielen Ausstellern und bester musikalischer Unterhaltung.

RANKWEIL. Der Herbstmarkt Sennhof, der von Mitarbeiterin Sabine Kasper gegründet wurde, hat sich in den ersten zwei Jahren stets weiterentwickelt und lockt inzwischen Hunderte Besucher nach Brederis. Die Veranstaltung entwickelt sich immer mehr zu einer Marke in Vorarlberg und das ständige Wachstum an Ausstellern und Gästen ist deutlich spürbar. „Wollen den Menschen einfach in einer speziellen Atmosphäre und einer bunten Vielfalt an Aussteller nette Stunden bieten. Der Herbstmarkt wird ein fixer Bestandteil in den nächsten Jahren“, sagt Herbstmarkt Sennhof-Team. Johannes und Mathias Allgäuer, die Pächter vom Sennhof Rankweil seit Juli 2020, ermöglichen diesen Herbstmarkt am Hof zu veranstalten. Miteinander ins Gespräch kommen, Köstlichkeiten von regionalen Produkten probieren und genießen und das in einem ganz speziellen Ambiente. Viele Lieferanten und langjährige Partner vom Hofladen Sennhof präsentieren im bunten Markttreiben ihre qualitativ hochwertigen Waren aller Art. Kochprofis und interessante Aussteller wie etwa Gaumenfeines-Chefin Irmgard Ender, Schokomus Irmgard Marte aus Feldkirch, Saluto Kaffee Martina Gassner aus Göfis, Stadlerhof Mäder, Honig Gerd Winkler, Kräuterei von Peter Sabine, die Hohenemser Tonmanufraktur Manuela, Bernie´s Blumen aus Koblach, Stempel und Karten von Melanie Breuss und Magari Pizza-Cosma Regoli sowie das Land-Gasthof Schäfle mit Familie Fulterer. um nur einige zu nennen verwöhnen die Besucher mit süßén Köstlichkeiten und verkaufen ihre hochwertigen neuen Produkte. Seit über zwanzig Jahren engagiert sich Thomas Porod als ausgebildeter Baumpfleger im Ländle. Unter dem Motto Alles um den Baum ist ihm eine fachgerechte Pflege der Obstbäume und der Erhalt der Streuobstwiesen wichtig. Seine naturtrüben Säfte sind bis zu zwei Jahren haltbar. Erstmals ist „Alles um den Baum“ beim Sennhof Herbstmarkt vertreten. Neu dabei ist auch Postai Skincare mit Chefin Sara Postai. Sie bietet an ihrem Stand hochwertige Pflegeprodukte an. Der Sennhofladen Brederis ist beim Herbstfest von 8 Uhr ganztägig geöffnet. In einer Spendenaktion wird für die Schmetterlingskinder in Vorarlberg gesammelt. Für die musikalische Umrahmung vom 3. Herbstmarkt am Sennhof Brederis am Samstag, 21. Oktober von 9 bis 17 Uhr sorgt mit 70er Sound DJ Jonny.VN-TK