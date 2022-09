Feilacher zeigt zum Abschied Highlights im museum gugging

Johann Feilacher präsentiert mit "brut favorites.! feilacher"s choice" seine letzte Schau im museum gugging in Klosterneuburg, bevor er mit Jahresende die künstlerische Leitung nach 16 Jahren zurücklegt. Von Freitag bis 5. März 2023 sind 135 Werke zu sehen. Highlights aus der Welt von Louis Soutter, Mary T. Smith oder Judith Scott stehen Künstlern aus Gugging wie August Walla und Manuel Griebler gegenüber. Die Nachfolge von Feilacher soll am Freitag bekanntgegeben werden.

"Es sind allesamt Künstlerinnen und Künstler, die mich seit Jahrzehnten faszinieren", sagte Kurator Feilacher im Vorfeld der Eröffnung am Donnerstagabend. "Dabei ist es spannend zu sehen, wie die Fingerzeichnungen von Louis Soutter oder die textilen Skulpturen von Judith Scott mit den Werken des jungen Manuel Griebler oder des Klassikers August Walla in Dialog treten", erklärte der Kulturmanager, Künstler und Psychiater in einer Aussendung.