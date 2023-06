Feiersinger setzt Karriere bei Roma fort - Vertrag bis 2025

Laura Feiersinger wagt im Karriere-Herbst noch den Sprung nach Italien. Die 30-jährige Salzburgerin unterzeichnete am Mittwoch bei der AS Roma einen Vertrag bis Ende Juni 2025 und tritt damit in die Fußstapfen von Ex-ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger, die ihre Karriere kürzlich beendet hat. Die ÖFB-Team-Mittelfeldstütze war seit Sommer 2018 in Frankfurt aktiv, zuvor hatte sie in Deutschland auch für den Herforder SV, Bayern München und SC Sand gespielt.

"Die AS Roma ist ein sehr spezieller Club mit viel Tradition, so etwas mag ich sehr. Und ich habe mit Carina viel gesprochen und viel Gutes gehört", sagte Feiersinger bei ihrer Präsentation. Italienisch spricht die 105-fache ÖFB-Teamspielerin (19 Tore) noch nicht. Auch deshalb warte nach mehr als zwölf Jahren in Deutschland eine völlig "neue Challenge".

Wenninger war es vor Beginn der vergangenen Saison nach ihrem Wechsel von den Bayern auf Anhieb gelungen sich einen Platz in der Innenverteidigung der Römerinnen zu sichern. Auch Feiersinger ist das absolut zuzutrauen. "Ich mag es lieber, offensiver zu spielen. Als ich jünger war, war ich mehr am Flügel, zuletzt mehr im Zentrum", gab die Mittelfeld-Allrounderin preis.

Italiens Meister setzte große Hoffnungen in die Tochter von Wolfgang Feiersinger. "Sie kann alle Positionen im Mittelfeld mit großer Qualität abdecken, und wir glauben, dass ihre Eigenschaften sowie ihr großer Wille uns weiter wachsen lassen können", sagte Roma-Sportdirektor Gianmarco Migliorati. Die Roma geht als Titelverteidiger in die neue Saison der Serie A Femminile. "Die Roma war Meister, ich hoffe, dass wir den Titel erfolgreich verteidigen. Es ist lange her, dass ich selbst Meister war, ich will mithelfen, dieses Ziel zu erreichen", verlautete Feiersinger. Im Ausland war sie schon zweimal Champion - 2015 und 2016 mit Bayern München.