Fehlurteil: Strafe lag über der Höchststrafe

Richterin verhängte 2015 für gefährliche Drohung Sanktion, die weit über dem gesetzlichen Limit lag. Ihr Irrtum wurde vier Jahre später jetzt am Landesgericht korrigiert.

Die Bewährungshelferin des Angeklagten sagte, Derartiges habe sie in 30 Jahren zuvor noch nie erlebt. Der im zweiten Rechtsgang zuständige Strafrichter sprach von einem ungewöhnlichen Verfahren. Er hat im Auftrag des Höchstgerichts in dieser Woche am Landesgericht ein Fehlurteil einer Richterkollegin korrigiert.