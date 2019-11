Fehlurteil korrigiert: Freispruch für Kampfsport-Weltmeister

Ein mehrfacher Kampfsport-Weltmeister ist am Montag im Justizpalast rehabilitiert worden. Der Mann war zu Jahresbeginn vom Landesgericht St. Pölten nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr, die ein 31-jähriger Arbeiter vom Zaun gebrochen hatte, wegen schwerer Körperverletzung zu neun Monaten bedingt und einer Geldstrafe von 720 Euro verurteilt worden. Diese Entscheidung war ein Fehlurteil.

Wie das Wiener Oberlandesgericht (OLG) nun als Berufungsinstanz unmissverständlich feststellte, handelte der 50-Jährige, der mittlerweile seine aktive Karriere beendet hat und als Trainer unter anderem in der Polizei-Ausbildung tätig ist, in gerechtfertigter Notwehr. Der vom Erstgericht angenommene Notwehr-Exzess lag nicht vor. Die Erstrichterin habe "kein Augenmaß bewiesen", bedauerte Christian Dostal, der Vorsitzende des Berufungssenats. Der Ex-Weltmeister habe "mehr Nerven bewiesen, als ich in dieser Situation bewiesen hätte". Dass das Erstgericht dies nicht erkannte, sei "bedauerlich". "Was muss man sich noch alles gefallen lassen?", fragte sich Dostal.