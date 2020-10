Fehlstart von Real Madrid - 2:3 gegen Donezk

Drei Tage vor dem "Clasico" gegen den FC Barcelona hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid in der Champions League einen Fehlstart hingelegt. Am Mittwoch musste sich Real zu Hause gegen den ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk 2:3 geschlagen geben. Zur Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane sogar 0:3 im Rückstand.

Der vermeintliche Ausgleich von Real in der Nachspielzeit wurde nach Video-Überprüfung wegen passivem Abseits aberkannt. Bereits am vergangenen Samstag hatte Madrid in der spanischen Liga mit 0:1 gegen Cadiz eine Heimniederlage kassiert. Am kommenden Samstag gastiert Real beim FC Barcelona.