Fehlstart in die neue Saison

SSV startet mit einer knappen Niederlage in die WHA.

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter auf und ab. Oft scheiterte man an der gegnerischen Torfrau und machte diese dadurch zusätzlich stark. Viele hochkarätige Changen wurden vergeben. Die Dornbirnerinnen kämpften sich zurück in die Partie und schafften das in der 55. Minute das 25:25

Die letzten fünf Spielminuten waren dann an Dramatik kaum zu überbieten. Sophia Ölz brachte den SSV mit 26:25 in Führung, es folgten zwei Tore für die Gegnerinnen und ein erneuter Ausgleich durch Julia Feierle, bevor die Atzgersdorfer in der allerletzten Sekunde den Sack zumachten. „Wer so einen schlechten Start hinlegt, der läuft das ganze Spiel dem Sieg hinterher und hat es schlussendlich sehr schwer. Da spielt dann plötzlich der psychologische Aspekt mit. Wir haben aber gesehen, dass wir es können, denn sich mehrmals wieder so ins Spiel zurück zu kämpfen ist nicht selbstverständlich. Ein Unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen, dafür muss man aber in den Schlussminuten abgebrühter sein“, so das Resümee von Trainerin Ausra Fridrikas unmittelbar nach dem Spiel.