Fehlerhaftes Volksschul-Lehrbuch regt in Kärnten auf

Ein fehlerhaftes Volksschul-Lehrbuch sorgt in Kärnten für Aufregung. In dem Buch "Schatzkiste - Sachunterricht Kärnten", Auflage 2016, ist laut der Kärntner Oppositionspartei "Team Kärnten" unter anderem Udo Jürgens noch am Leben, das Glantal fehlt in einer Darstellung, mehrere Namen von Persönlichkeiten sind falsch geschrieben oder mit falschen Geburts- und Sterbedaten versehen.

Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer spricht von einem “Skandal”, und verlangt, dass das Buch aus dem Verkehr gezogen wird. “Wie können SPÖ und ÖVP von bester Bildung für unsere Kinder sprechen, wenn den Kleinsten nicht einmal korrektes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt wird?” Via Landespressedienst konterte die Landesregierung umgehend: Zuständig sei das Bildungsministerium. Dieses werde nun mit einer raschen Prüfung betraut. Bis allfällige Korrekturen erfolgt sind, solle das Buch von der Schulbuchliste gestrichen werden.