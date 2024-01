Fehlentscheidung kostet Altenstadt Juniors die Finalteilnahme

Die zweite Kampfmannschaft von TSV Altenstadt verpasste den Einzug in die Masters-Endrunde wegen einem Schiri-Fehler.

FELDKIRCH. Mit acht Siegen und fünf Unentschieden stehen die TSV Altenstadt Juniors erwartungsgemäß zur Winterpause in der Fußball 3. Landesklasse an der Tabellenspitze. Im Vorjahr verpasste die zweite Kampfmannschaft von Altenstadt mit nur drei Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz den Aufstieg in eine höhere Spielklasse nur hauchdünn. Nun sind die Mannen um das Trainergespann von Raphael Kaufmann und Ömer Kuzu im Frühjahr die Gejagten. Nach dem großartigen Erfolg in der Vorarlberger Meisterschaft im Freien haben die Altenstadt Juniors nun auch im Sparkasse Hallenmasters in Wolfurt für einen sportlichen Triumph gesorgt. Nur wegen einer Fehlentscheidung vom Schiedsrichter wurde das Weiterkommen unter die besten acht Mannschaften von der inoffiziellen Hallenfußballmeisterschaft im Ländle hauchdünn verfehlt. Im Entscheidungsspiel um den Finaleinzug vom Masters in der Hofsteighalle Wolfurt gegen den Dreifach-Champion Akademie Vorarlberg Unter-18 musste ein junger Altenstadt Juniors Spieler völlig zu Unrecht in der Verlängerung wegen angeblichen Foulspiel für zwei Minuten auf die Strafbank. Die heimischen Talente haben in dieser Zeit, wo Altenstadt in Unterzahl spielen musste, das 3:2-Siegtor zur Finalteilnahme erzielt. Im Masters Halbfinale gelang den Altenstadt Juniors im Stadtderby gegen FC BW Feldkirch I ein denkwürdiger 5:2-Sensationssieg. Gegen die höher eingeschätzten Vereine von FC Dornbirn Juniors (3:1-Sieg) und FC Doren (1:0-Erfolg) blieben jungen TSV-Talente ebenfalls erfolgreich. Schon in der Vorrunde und im ersten Teil vom Hauptbewerb waren die vielen mitgereisten Altenstadt Anhänger außer Rand und Band und feierten zusammen mit den jungen Helden. Noch nie war es dem TSV Altenstadt in den letzten 25 Jahren gelungen in den Hauptbewerb vom Masters einzuziehen. Jetzt fehlte sogar für die Finalteilnahme nicht viel. Den Akteuren mit Goalie Jan Krawagna und den jungen Spielern Luca Forster, Nico Gleissner, David Gassner, Lucca Oberhöller, Robin Krawagna, Thimon Fessler, Can Kotan, Leo Klimesch und Damjan Cergic gehört auf alle Fälle die sportliche Zukunft. Der Mega-Auftritt in Wolfurt in der Halle bleibt in ewiger Erinnerung.VN-TK