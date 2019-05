Fehlentscheidung brachte Sharks 5:4-Sieg in St. Louis

Die San Jose Sharks haben am Mittwoch aufgrund einer Fehlentscheidung einen 5:4-Sieg nach Verlängerung bei den Saint Louis Blues gefeiert und liegen damit im Western-Conference-Finale der National Hockey League (NHL) 2:1 voran. Die vier Referees übersahen beim entscheidenden Tor des Schweden Erik Karlsson (66.), dass Timo Meier diesen Treffer mit einem Handpass eingeleitet hatte.

Dies war in der Zeitlupe zwar klar zu erkennen, da aber keiner der Unparteiischen dieses Vergehen bemerkt hatte, durfte der Videobeweis nicht herangezogen werden. Das vierte Match der “best of seven”-Serie findet in der Nacht auf Samstag (ab 2.00 MESZ/live DAZN) erneut in St. Louis statt.