Fehlender IT-KV sorgt am 24. Jänner für Proteste

In der IT-Branche mit 90.000 Beschäftigten gibt es nach sechs Verhandlungsrunden noch immer keinen Kollektivvertrag (KV) für das heurige Jahr - was nun zu Protesten führt, allerdings nicht zu Streiks. Das Letztangebot der Arbeitgeber lag laut Gewerkschaft GPA bei 6,25 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 7,25 Prozent auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Verhandlungsbasis ist die durchschnittliche Jahresinflation von 7,75 Prozent, die GPA will plus 9,75 Prozent.

Bereits in den zurückliegenden KV-Runden sprach die Gewerkschaft GPA von einer "destruktiven Verhandlungsweise" der Arbeitgeber, nun soll es am 24. Jänner zu Protesten vor der Wirtschaftskammer (WKÖ) für "faire Gehälter" kommen. "Es ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet in der IT-Branche, die sicher keine Krisenbranche ist, ein Abschluss unter der Inflationsrate akzeptiert werden soll", heißt es dazu auf der Homepage der GPA. Im Vorjahr erfolgte die Einigung am 1. Februar, das Gehaltsplus damals betrug im Schnitt 8,8 Prozent. Das Mindestgehalt in der IT-Branche beträgt 2.223 Euro brutto.

Aufhorchen lässt heute Peter Lieber, Präsident des Österreichischen Gewerbevereins und selbst Software-Unternehmer. Im "Kurier"-Interview stellte er Unregelmäßigkeiten bei der rechtlich korrekten Abrechnung der Arbeitszeit in den Raum. "Mit dem jetzigen Rahmen muss da teilweise arbeitsrechtlich herumgetrickst werden", sagte er. Zum Verdienst in der Branche meinte er: "Es braucht also kaum jemand jammern, dass er zu wenig verdient."

Ebenfalls auf einen KV für heuer warten die Fahrradboten. Die Gewerkschaft vida spricht von einem "beschämenden Angebot" der Arbeitgebervertreter in Höhe von 5,2 Prozent. Gefordert werden 8,7 Prozent und ein "fairer Anteil am Produktivitätszuwachs". Am 19.1. gibt es eine Betriebsrätinnen-Konferenz, um Kampfmaßnahmen zu beraten.

Abgeschlossen haben zuletzt die Handelsarbeiter, also jene Beschäftigten, die Regale einräumen oder die Filialen sauber halten. Ihre Löhne steigen um acht Prozent, zusätzlich gibt es sozial gestaffelte Fixbeträge zwischen 21 und 27 Euro.

Die Inflation lag im Vorjahr bei 7,8 Prozent und damit um 0,8 Punkte unter dem Wert von 2022, als er 8,6 Prozent betragen hatte. 7,8 Prozent sind aber etwa das Vierfache vom Zielwert der EZB in Höhe von 2 Prozent, außerdem fiel der Rückgang der Teuerung 2023 in den meisten anderen Ländern im Euroraum kräftiger aus, mahnte heute die Statistik Austria ein.