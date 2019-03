Federer im Halbfinale in Indian Wells gegen Nadal

Tennis-Star Rafael Nadal fixierte im letzten Herren-Viertelfinale des Master-1000-Turniers in Indian Wells mit einem 7:6(2),7:6(2) über den Russen Karen Chatschanow das Traum-Halbfinale gegen Roger Federer. Doch der Spanier hat wieder Knieprobleme. Freitagabend wollte er nicht ausschließen, dass er vielleicht nicht antreten könne.

“Natürlich möchte ich antreten, aber ich kann nicht vorhersagen wie ich mich fühle, wenn ich aufwache”, sagte der elffache Roland-Garros-Champion. “Ich liebe es auf Hartplatz zu spielen, aber wahrscheinlich mag es mein Körper nicht so sehr”, so Nadal, der nun zum 39. Mal im ewigen Duell auf Federer treffen könnte. Nadal führt im Head-to-Head 23:15.

Doch dass der Sport schon großen Tribut von den Körpern fordert, sehe man nicht nur an ihm. “Wenn ich einige alte Legenden auf der Tour herumgehen sehe, ist das hart anzuschauen”, erklärte Nadal. Zumindest das nächste Masters-1000-Turnier in Miami scheint für Nadal in Gefahr. In Miami gibt es einen völlig neuen Turnierschauplatz, zu dem er befragt wurde: “Ich lasse es euch wissen, wenn ich nach Miami fahre”, meinte er.