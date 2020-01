Fed verlängert Zinspause - Kein Signal für Kurswechsel

Die US-Wirtschaft brummt im Moment, die Notenbanker lehnen sich zurück: Die Fed will ihren Leitzins bis aus Weiteres unangetastet lassen. Präsident Donald Trump dürfte sich allerdings darüber ärgern.

Die US-Notenbank Fed hat beim ersten Treffen im neuen Jahr ihre Zinspause verlängert. Zugleich machten die Währungshüter am Mittwoch deutlich, dass sie ihre geldpolitische Haltung weiterhin für angemessen halten - also vorerst keinen Kurswechsel anpeilen. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent.