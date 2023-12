Fed dürfte bei letzter Zinssitzung heuer erneut stillhalten

Die US-Zentralbank Federal Reserve dürfte auf ihrer letzten heurigen Zinssitzung geldpolitisch erneut stillhalten. Bankvolkswirte rechnen für die Sitzung am Mittwoch (13. Dezember) überwiegend mit einem stabilen Leitzinsband von 5,25 bis 5,5 Prozent. Diese Spanne gilt bereits seit Juli, als die Fed ihre Geldpolitik das vorerst letzte Mal gestrafft hat. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Weil die Inflation im vergangenen Jahr bis auf rund neun Prozent gestiegen war, sind auch die Leitzinsen in den USA kräftig gestiegen. Seit Frühjahr 2022 hat die Fed ihre wichtigsten Zinssätze so rasch und deutlich wie selten zuvor angehoben. In den vergangenen Monaten ist die Teuerung dann spürbar gesunken, weshalb der Leitzins mittlerweile deutlich höher liegt als die Inflationsrate. Die Wirtschaft wird durch den positiven Realleitzins tendenziell gebremst, was die Gefahr einer stärkeren konjunkturellen Abschwächung erhöht.