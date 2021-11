Fed-Chef Powell für zweite Amtszeit nominiert

Die Hängepartie um die Spitzenpersonalie bei der US-Notenbank Fed hat ein Ende: Fed-Chef Jerome Powell kann weitere vier Jahre im Amt bleiben. US-Präsident Joe Biden nominierte ihn am Montag für eine zweite Amtszeit, wie das US-Präsidialamt mitteilte. Es lobte den 68-Jährigen als Krisenmanager der Corona-Pandemie und dass er unter US-Präsident Donald Trump Angriffe auf die Unabhängigkeit der Notenbank abgewehrt habe.

"Kontinuität bleibt an der Fed-Spitze gewahrt. Das ist gut so", kommentierte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe die Personalie. Powell, der auch unter Republikanern viele Unterstützer hat, muss vom US-Senat bestätigt werden. Dort dürfte er nicht auf Gegenwind stoßen. Allerdings wird er in Teilen der demokratischen Partei kritisch gesehen: Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts warf ihm vor, die Regulierung des Finanzsektors zurückgedreht zu haben, was ihn zu einem "gefährlichen Mann" mache. Powells erste Amtszeit läuft im Februar 2022 aus. Die Finanzmärkte hatten der Personalentscheidung seit Wochen entgegengefiebert. Der Dollar legte nach Bekanntwerden der Personalie zum Euro zu. An den Märkten wird nun damit gerechnet, dass unter der Führung Powells im Juni 2022 die Zinswende eingeleitet wird.