FDP und deutsche Grüne verteidigen AKW-Weiterbetrieb

Der mögliche Weiterbetrieb von zwei deutschen Atomkraftwerken für maximal ein gutes Vierteljahr ist aus Sicht des deutschen Grünen-Chefs Omid Nouripour hart, aber als Reserve unvermeidbar. "Das ist eine echte Zumutung, das ist richtig. Und deshalb bauen wir auch Flüssiggasterminals, auch das ist eine Zumutung, aber gerade notwendig", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin" am Dienstag. Die FDP bekräftigte unterdessen ihre Forderung nach einer Laufzeitverlängerung.

"Wir brauchen mehr günstigen Strom", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Es gebe explosionsartige Preissteigerungen beim Strom - teilweise eine Verzwanzigfachung. Deswegen wäre es richtig, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. "Damit mehr Menge in den Markt kommt. Mehr Menge bedeutet sinkende Preise." Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte gefordert, die Laufzeit der drei Atomkraftwerke bis 2024 zu verlängern.

CDU-Chef Friedrich Merz hält indes das geplante endgültige Abschalten von einem der drei noch laufenden Atomkraftwerke, dem Reaktor Emsland, für absurd. "Wir müssen nicht nur über die Netze und ihre Stabilität reden, wir müssen über die Stromerzeugungskapazitäten sprechen, und da hakt es an allen Ecken und Enden", sagte Merz im Deutschlandfunk. "Überhaupt noch daran zu denken, Stromerzeugungskapazitäten, die wir in Deutschland haben stillzulegen, ist völlig absurd." Das sei ein Fehler, der sich bitter rächen werde.

Merz betonte: "Wenn wir in diesem Jahr nicht genug Stromerzeugungskapazitäten haben, und wir werden nicht genug haben, dann steuern wir zusätzlich auf eine schwere wirtschaftliche Rezession zu." Die Koalition lasse Habeck machen, was er wolle. "Ich kann nur an den Bundeskanzler appellieren, diesen Irrsinn zu beenden."