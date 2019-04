FCD Ladies makellos

14. Sieg im 14. Spiel für die Rothosen-Damen

Trotz kühleren Witterungsbedingungen starteten die FC Dornbirn Ladies im Heimspiel gegen Verfolger Bregenzerwald gleich druckvoll ins Spiel. Caroline Fritsch sorgte bereits in der dritten Minute für die Führung er Gastgeberinnen und Kapitän Leonie Salzgeber netzte kurz darauf zum 2:0 für die Rothosen-Damen ein. Auch in weiterer Folge ließen die FCD Damen nicht viel zu und führten so zur Pause bereits klar mit 5:0. Auch in Hälfte zwei hatten die Dornbirner Mädels alles im Griff und konnten sich so am Ende über einen 10:0 Erfolg freuen. In der Tabelle bleiben die Damen von Günther Kerber und Norbert Lammer mit dem Punktemaximum von 42 Zählern an der Spitze und können theoretisch die Meisterfeier schon planen. Zuvor geht es aber am kommenden Samstag mit dem nächsten Heimspiel weiter – zu Gast auf der Birkenwiese sind am 4. Mai um 18 Uhr die Damen des FC Kennelbach. MIMA