FCD Ladies laden zum Saisonauftakt

Am kommenden Sonntag starten die Damen des FC Dornbirn mit dem ersten Spiel in der Landesliga ihre Mission Bundesliga.

Dornbirn Bis zu fünf Mal pro Woche haben die Mädchen des FC Dornbirn über die Sommermonate trainiert und sich so den Feinschliff für die am Wochenende beginnende Saison in der Landesliga geholt. Das Ziel von Kapitän Leonie Salzgeber und Kolleginnen ist ganz klar der Titelgewinn und der Aufstieg in die Vorarlbergliga.

Mädchen wollen in der Bundesliga landen

Das Team, welches zusammen auf dem Rasen steht, spielt zwar schon seit Jahren zusammen, seit dem Sommer aber erstmals unter dem Namen FC Dornbirn Ladies und muss deshalb als „Neuling“ in der Landesliga starten. „Über die Landesliga werden wir uns hoch spielen und wollen so in den nächsten Jahren in der Bundesliga landen“, stellt Trainer Kerber die Ziele klar.

Pflichtspiel Premiere gegen Kennelbach

Pflichtspiel Premiere für die FCD Ladies ist nun am kommenden Sonntag mit dem ersten Spiel in der Landesliga. Zum Auftakt empfangen die Rothosen-Mädchen auf der Dornbirner Birkenwiese die Damen des FC Kennelbach. Auch die Gäste mussten sich nach der vergangenen Saison und der Trennung der Spielgemeinschaft mit Schwarzach neu formieren. Die Dornbirner Mädchen wollen sich aber auf alle Fälle mit einer guten Mannschaftsleistung drei Punkte sichern und somit ihre Ziele untermauern. Spielbeginn am Sonntag gegen Kennelbach auf der Birkenwiese ist um 14 Uhr – alle Frauen erhalten dazu ein Glas Sekt kostenlos.

Erste Cuprunde auf der Birkenwiese