FCD Ladies kampflos in der zweiten Cuprunde

Das Erstrundenspiel der FCD Ladies im VFV Cup gegen Bludenz wird mit 3:0 für die Dornbirner gewertet.

Dornbirn Am Mittwoch Abend hätten die Dornbirner Fußballadies erstmals in den VFV Cup eingegriffen. Gegner in der ersten Runde wären die Damen des ESV Bludenz gewesen. Aufgrund zuvieler Ausfälle bei den Oberländern (Krankheit, Schichtarbeit,…) musste Bludenz das Spiel kampflos abgeben. Damit wird die Partie mit 3:0 für die FC Dornbirn Ladies gewertet, welche kampflos in die zweite Runde einziehen.