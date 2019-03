FCD Ladies in MÃ¼nchen

Die Dornbirner Fußballdamen gastierten beim FFC Wacker München.

Dornbirn. Mitten in den Vorbereitungen auf die Frühjahrsmeisterschaft steckt derzeit die Damenmannschaft des FC Dornbirn und so ging es am vergangenen Wochenende zu einem freundschaftlichen Vorbereitungsspiel in die bayrische Landeshauptstadt.

Ein Besuch an der Säbenerstraße

In Begleitung von FCD Frauen Geschäftsführer Werner Brunold und Vorstand Thomas Türtscher machte sich das Rothosen-Team auf den Weg nach München, wo es zuerst an die Säbenerstraße zu einem Besuch des Trainingszentrums des FC Bayern ging. Am Nachmittag wartete dann mit dem FFC Wacker München eine sehr gute U17 Mannschaft, die aktuell auf Rang zwei in der Regionalliga Bayern liegt.

FCD Ladies legten zu

So entwickelte sich zu Beginn der Partie ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste aus dem Ländle. Nach vier vergebenen hochkarätigen Möglichkeiten der FCD Ladies verhinderte auf der anderen Seite Ann Kathrin Maurer mit einer fantastischen Abwehr die Führung der Bayern. Mit Fortdauer des Spieles erhöhten die Dornbirner Damen den Druck und so waren in der zweiten Hälfte die ersten Tore durch Caroline Fritsch und Mailin Studer zur 2:0 Führung die Konsequenz. Den Schlusspunkt setzte dann zehn Minuten vor Spielende nach einem schönen Angriff erneut Caroline Fritsch mit dem 3:0 Endstand. MIMA