FC Sulz feiert sein 50-Jahr-Jubiläum mit großem Fest

Zweitägige Feierlichkeiten des Vorderländer Fußballclub mit der Bevölkerung.

SULZ. Der Fußball Landesligist FC Renault Malin Sulz feiert am kommenden Wochenende sein 50-jähriges Vereinsbestehen. Auf der Sportanlage Sulz, neben dem Erlebnisbad Frutzau, rückt für zwei Tage der Fußball ins zweite Glied. Zum Beginn der Feierlichkeiten präsentiert die Militärmusik Vorarlberg am Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr, auf dem Hauptspielfeld in Sulz eine große, höchst professionelle Rasenshow. Nach dem einstündigen Showprogramm sorgt im Anschluss die Partyband „Alpensound“ für beste Unterhaltung. Am Samstag, 22. Juli, ab 13 Uhr, geht die Mini-Dorfäktschn (Teilnahme ohne Anmeldung) mit vielen Überraschungsacts auf dem grünen Rasen mit vier Stunden Spitzenszenen für Jung und Alt über die Bühne. Alle Menschen sind eingeladen am Programm teilzunehmen. Schon in den letzten Jahrzehnten hat die Mini-Dorfäktschn für viel Spaß, Gaudi und Spannung unter dem Publikum und allen Startern gesorgt. Sportchef Valentin Welte, Sohn von Obmann Rainer Welte, und Mario Burtscher sind seit vielen Wochen mit den Aufbauarbeiten von der Dorf-Äktschn dran um für Alle ein Event der Extraklasse zu sorgen. Zum Abschluss vom 50. Geburtstag des Vorderländer Fußballklubs heizt die Partyband „dabado“ ab 19 Uhr so richtig nochmals ein. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen zum Jubiläum auf Hochtouren. Etwa sechzig Helfer sind an den beiden Veranstaltungstagen ehrenamtlich im Einsatz. FC Sulz Obmann Rainer Welte, Ehrenmitglied Franz Kopf, Marcel Pohl und Karl Frick haben in einer professionell erstellten Festschrift mit 136 Seiten die letzten fünf Jahrzehnte vom Fußball in Sulz dokumentiert. Im Rahmen der 50-Jahr-Feier können bei einer großen Tombola wertvolle Preise gewonnen werden. Der Hauptpreis ist ein Wellness-Wochenende für zwei Personen im Montafoner Hof in Tschagguns. „Der FC Sulz ist längst zu einer Institution geworden und der Fußball zählt im Dorf zu einem wichtigen Bestandteil für die Menschen“, sprach Sulz Gemeindeoberhaupt Karl Wutschitz Klartext. Der Bürgermeister war selber jahrelang aktiver Spieler, Obmann des rührigen Vereins und wurde daher schon seit längerem von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 33 (!) Jahren ist das Autohaus Walter Malin Hauptsponsor beim ortsansässigen Fußballverein. 250 Aktive, davon 150 Nachwuchsspieler, wird eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geboten. Der Großteil der ersten Mannschaft besteht hauptsächlich aus Eigenbauspielern. 390 Spieler wurden in den 1161 Pflichtspielen in der Kampfmannschaft im Vierteljahrhundert eingesetzt. Fast zweihundert Kicker trugen sich in die interne Torschützenliste ein, Raimund Nachbaur führt die Wertung mit 81 Treffern an. Mit Anna Osl hat der Sulner Klub eine aktuelle ÖFB-Unter 17 Nationalspielerin in ihren Reihen. Das Duo Dominik Visintainer und Marko Türtscher haben in der Vergangenheit mehrere Einsätze in der österreichischen Nachwuchs-Auswahl absolviert. Weltweit bekannt wurde der Jubilar anlässlich des mehrmals ausgetragenen Unter-17-Europa Jugend Grand Prix, wo viele Nationalspieler aus großen Fußball- Ländern im Vorderland an Ostern und Pfingsten in der Vergangenheit aufgeigten. VN-TK