FC Sulz erklomm die Tabellenspitze

Das Team um Langzeitcoach Marco Bickel steht nach Sensationssieg gegen Hatlerdorf in der Landesliga auf Platz eins.

SULZ. Zwei von fünf Spieltagen in der Fußball Landesliga führt der FC Renault Malin Sulz die Tabelle an. In der letzten Runde haben die Vorderländer trotz einem 0:1-Rückstand den Topfavorit SC Hatlerdorf noch mit 2:1 besiegt und erklomm abermals die Tabellenspitze. Mit den zwei späten Treffern von Stefan Rakic (84.) und Julian Spiegel (89.) hat Sulz den dritten Heimerfolg in Serie eingefahren. Die Heimstärke ist auch der Lohn für den Platz an der Sonne und ein mehr als geglückter Saisonstart in der Sechstklassigkeit. „Wir wollen natürlich so lange wie möglich vorne um den Aufstieg mitspielen, aber in dieser Spielklasse kann jeder auch jeden schlagen“, weiß FC Sulz Trainer Marco Bickel. Seit elf Jahren, davon fünf Saisonen die erste Kampfmannschaft und sechs Jahre die zweite Garnitur, nimmt der Übungsleiter auf der Betreuerbank der Sulner Platz. Die Rückkehrer Mathias Pointner, Julian Spiegel und Adrian Svecak verleihen den Vorderländern noch mehr Qualität in der Mannschaft. In den ersten 450 Pflichtspiel-Minuten stellt der Spitzenreiter mit dreizehn Treffern eine starke Offensivabteilung und musste nur drei Gegentore bislang einstecken. Die ersten fünf Spitzenvereine in der Landesliga trennen gerademal drei Zähler. Ausgeglichenheit ist hier ganz klar die Trumpfkarte und die Entscheidung über die zwei freien Aufstiegsplätze fällt sowieso erst im Frühjahrsdurchgang.VN-TK