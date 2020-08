FC Sevilla gewinnt mit 3:2 gegen Inter Mailand Europa League

Rekordgewinner FC Sevilla hat die Fußball-Europa-League beziehungsweise deren Vorgängerbewerb UEFA-Cup zum sechsten Mal nach 2006, 2007, 2014, 2015 und 2016 gewonnen. Im Finale von Köln setzten sich die Spanier am Freitag gegen Inter Mailand mit 3:2 (2:2) durch und haben damit weiter kein einziges EL-Finale verloren. Mann des Abends war Abwehrmann Luuk de Jong mit einem Doppelpack (12., 33.).

Dennoch egalisierte Lukaku mit seinem Penalty-Tor einen Vereinsrekord von Inter. Es war in den verschiedenen Wettbewerben das 34. Saisontor des Belgiers. Auf ebenso viele Treffer hatte es bei den "Nerazzurri" vor 22 Jahren der Brasilianer Ronaldo gebracht. Italien muss damit weiter auf den ersten Titel im "kleinen" Europacup seit Parma 1999 warten.

Die packende, abwechslungsreiche, hart umkämpfte Partie begann in der dritten Minute mit einem Paukenschlag. Diego Carlos, der schon im Halbfinale gegen Manchester United eine Elfer verschuldet hatte, war gegen "Maschine" Lukaku machtlos und konnte sich nur noch mit einem etwas plumpen Foul helfen: Der zu Fall Gebrachte verwertete selbst sicher. Damit traf er auch im elften EL-Spiel in Folge und baute seine eigene Bestmarke weiter aus.

Sevilla reagierte aber wach, strahlte Gefahr aus und kam nur wenig später durch einen Flugkopfball von de Jong nach einer Flanke zum verdienten Ausgleich. Schon rund eine Viertelstunde danach sollte sich endgültig zeigen, dass Sevilla-Coach Julen Lopetegui mit der Hereinnahme des Siegtorschützen gegen ManUnited den richtigen Riecher bewiesen hatte: Nach einem Freistoß war der 29-Jährige neuerlich per Kopf zum 2:1 zur Stelle. Ein weiterer Standard brachte dann sogar noch den vierten Treffer vor der Pause, Godin nickte infolge eines Brozovic-Freistoßes vom Fünfer ein.

Die zweite Hälfte konnte mit dem Tempo der ersten nicht mithalten, war lange auch nicht ansatzweise so unterhaltsam. Chancen gab es kaum, ehe kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde einmal mehr ein Freistoß die Entscheidung brachte: Carlos übernahm den mangelhaft geklärten Standard per Fallrückzieher und stellte die Führung der Andalusier wieder her - allerdings auch unter Mithilfe von Lukaku, von dessen Fuß der Ball ins Tor prallte. Die UEFA schrieb das Tor aber Carlos zu.