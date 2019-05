FC Rätia Bludenz – ein runder 100er

Seit einigen Jahren befindet sich der Bludenzer Traditionsverein im Umbruch. Trotz der sportlichen Tristesse will man das runde Vereinsjubiläum in diesem Jahr mit einigen Veranstaltungen sowie einem Galaabend gebührend feiern.

Im Sommer 1919 wurde in Bludenz einer der ersten Fußballklubs im Land gegründet. Zunächst wurden die Spiele im Bremschl ausgetragen, ehe man Mitte der 1920er-Jahre auf die legendäre Fohrenburg-Anlage übersiedelte. In den 1950er- (Arlbergliga) und 1970er-Jahren (Regional- und Nationalliga) gab es in Bludenz eine wahre Fußballeuphorie, die danach durch finanzielle Probleme aber schnell abflaute. Inzwischen befindet sich die Rätia in den Niederungen des Vorarlberger Fußballs, aber Obmann Stefan Fussenegger hofft auf baldige Besserung.

Welchen Zugang haben Sie zum Fußball, im Speziellen zur Rätia?

Stefan Fussenegger: Ich habe als Kind selbst Fußball gespielt, und zwar in Vandans, wo ich aufgewachsen bin. Mit zehn zog ich mit den Eltern nach Bludenz, wo mein Vater dann eine Zeit lang Ordnerobmann bei der Rätia war und mich regelmäßig zu den Spielen mitnahm. Ich spielte dann auch bei der Rätia im Nachwuchs, in der 1B war für mich aber Endstation, weil meine fußballerischen Qualitäten nicht zu mehr ausreichten. Ich machte daher eine Schiedsrichter- und Trainerausbildung und war auch als Zuschauer regelmäßig im Stadion.

2015 haben Sie den Verein dann in einer sehr schwierigen Phase als Obmann übernommen. Was war Ihre Motivation?

Stefan Fussenegger: Durch meine Lebenspartnerin, die Schriftführerin des Vereins war, hatte ich gewissermaßen ein Nahverhältnis zum Vorstand. Als dann Dr. Bernd Angerer zwei Jahre lang nach einem Nachfolger suchte, kam er auch auf mich zu. Es gab mehrfach Gespräche mit meinem Vorgänger und schließlich sagte ich zu. Meine Motivation war, angesichts der mir bekannten angespannten finanziellen Lage, die durch die Verpflichtung mehrerer teurer Nicht-Bludenzer Spieler entstanden war, mit der Vereinsführung neue Wege zu beschreiten.

Wie sahen diese neuen Wege aus?

Stefan Fussenegger: Wir wollten ab sofort auf den eigenen Nachwuchs setzen. Die Zeiten, in denen die Spieler nur ihre Hand aufhielten und Forderungen stellten, aber nichts zu einem aktiven Vereinsleben beitrugen, sollten vorbei sein. Auf diese Weise sollte sich auch die finanzielle Situation, die sich schlimmer darstellte, als ich es erwartet hatte, möglichst schnell verbessern. Mit einem radikalen Sparkurs sollten die Altlasten möglichst schnell abgebaut werden.

Ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?

Stefan Fussenegger: Wir können heute sagen, dass uns gelungen ist, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, allerdings dauerte es länger als angenommen. Inzwischen sind wir aber fast schon schuldenfrei. Diese neue Philosophie ging natürlich auf Kosten der Qualität, da wir fast keine erfahrenen Spieler zur Verfügung hatten.

Warum?

Stefan Fussenegger: Viele eigene Spieler, die aus dem eigentlich immer sehr guten Nachwuchs hervorgegangen waren, hatten den Verein verlassen, weil sie wegen der vielen auswärtigen Spieler keine Chance auf einen Stammplatz hatten, und neue Spieler konnte sich der Verein nicht leisten.

Wie soll dieser Weg nun fortgesetzt werden?

Stefan Fussenegger: Auch wenn uns viele in Bludenz wegen dieser Vorgangsweise verfluchen und öffentlich über die Mannschaft und ihre schlechten Ergebnisse herziehen, wollen wir den Weg fortsetzen. Die Jungen sind hochmotiviert, trotz der regelmäßigen Enttäuschungen kommen sie regelmäßig zum Training. Wir hoffen, zwei bis drei erfahrene Spieler, vielleicht sogar ehemalige Rätianer, zurückzuholen, damit sie die junge Mannschaft – zuletzt spielten drei 15-Jährige (!) in der ersten Mannschaft – mit ihrer Routine führen.

Was sind Ihre persönlichen sportlichen Ziele für die Rätia?

Stefan Fussenegger: Wir wollen, wenn es mit den erhofften Transfers im Sommer klappt, in einem ersten Schritt die Mannschaft stabilisieren und in der nächsten Saison zumindest in die Top 10 kommen. Dann sollte möglichst schnell der Aufstieg in die 1. Landesklasse gelingen, wo es dann zu publikumsträchtigen Lokalderbys kommen könnte. Das könnte dann vielleicht auch wieder die Begeisterung für den Fußball in Bludenz steigern. Es wäre natürlich ein Traum, wenn wir auch wieder einmal eine vierstellige Zuschauerzahl im Stadion hätten.

Gibt es noch höher gesteckte Ziele?

Stefan Fussenegger: Ganz klar nein! Die Rätia wird nie über ein Budget verfügen wie die Klubs im Vorarlberger Unterland, und daher sind Träume von höheren und höchsten Ligen völlig unrealistisch. Wir müssen am Boden bleiben und kleinere Brötchen backen. Das zeigt auch der Blick in die Geschichte des Vereins, wo nur sporadisch in den höchsten Ligen gespielt wurde. Wozu das dann teilweise geführt hat, hat die Vergangenheit gezeigt.

Nun noch zum Jubiläum, das trotz der sportlichen Tristesse gebührend gefeiert werden soll?