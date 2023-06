FC Koblach will im zweiten Vorarlbergligajahr einen Topplatz

Das Team unter Trainer Andreas von der Thannen hofft ab Sommer auf einen Spitzenrang.

KOBLACH. Nach dem zweiten Endrang im Vorjahr in der Landesliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Vorarlbergliga wurde der FC Peter Dach Koblach als Aufsteiger Zwölfter. Für den Kummenbergklub endete die Meisterschaft mit Höhen und Tiefen. Durch den Neubau und der Fertigstellung vom Sportplatz Im Lohma vor wenigen Wochen musste die erste Kampfmannschaft alle Heimspiele im Herbstdurchgang 2022 auf dem Trainingsplatz absolvieren. Auf der wunderschönen Anlage konnte das Team um Trainer Andreas von der Thannen im Frühjahr die ehemaligen Regionalligavereine von Hard und Nenzing besiegen. Die neue Vereinsphilosophie vom Vorstand mit Obmann Andre Helfer und Sportchef Tobias Spalt an der Spitze braucht aber viel Zeit und Geduld. Außer Lukas Katnik und Noa Mathis ist es dem FC Koblach in den letzten Monaten gelungen, wurden alle Eigenbauspieler in einer Rückholaktion auf den Sportplatz Im Lohma gelotst. Nach zwei Jahren verlässt Torjäger Dursun Karatay Koblach in Richtung Bezau. Der 32-fache Goalgetter für Koblach der letzten beiden Saisonen hatte einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug und am Aufstieg in die Vorarlbergliga. Neben Karatay geht auch Victor Profit (Göfis) weg. Wenn am 12. August die neue Meisterschaft 2023/2024 in der Vorarlbergliga beginnt, werden beim FC Koblach mit Stürmer Igor Marjanovic, Tormann Lukas Brotzge, Marco Sieber und Alessandro Crescenti und Ex-BW Feldkirch Kapitän Werley Pacheco de Oliveira zumindest fünf neue Gesichter zu sehen sein. Marjanovic hat für seinen Exklub Frastanz in der abgelaufenen Meisterschaft 21 Mal ins Schwarze getroffen und soll nun beim neuen Arbeitgeber für Torjubel sorgen. Die zweite Kampfmannschaft von FC Koblach spielt ab dem Sommer in der 4. Landesklasse. „Wollen einen Spitzenplatz erreichen, aber es wird gegen viele Topklubs ganz schwer werden“, sagt Koblach Sportchef Tobias Spalt.VN-TK