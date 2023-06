FC Götzis verschießt sieben Elfmeter und verpasst den Aufstieg

Die Kummenberg-Elf bleibt weiter in der Fußball-Landesliga.

GÖTZIS. Nichts wurde es für den Vollbad FC Götzis mit dem zweiten Aufstieg in Folge. Nach dem zweiten Tabellenplatz in der 1. Landesklasse in der Saison 2021/2022 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Fußball Landesliga fehlten in der abgelaufenen Meisterschaft zwei Zähler zum Erreichen einer Teilnahme in der Vorarlbergligasaison 2023/24. Der Kummenbergklub mit Trainer Thomas Beck hat sich das Scheitern aber selbst zuzuschreiben. Sieben Elfmeter haben die Götzner während der gesamten Saison vergeben. Zudem verschenkte der Landesliga Tabellenachte mit der Heimniederlage gegen Kennelbach und der Pleite in Sulz sowie gegen Altenstadt mit nur einem Zähler aus den zwei Begegnungen die entscheidenden Punkte im Aufstiegskampf. Götzis stellte in der Landesliga aber die viertbeste Offensive in dieser Leistungsstufe. Zwanzig der insgesamt 61 Tore erzielte Torjäger Selim Kum. „Habe eine gute Mannschaft in den letzten drei Jahren entwickelt und wollen das gesteckte Ziel Aufstieg im zweiten Anlauf realisieren“, sagt FC Götzis Trainer Thomas Beck. Der 42-jährige Coach erhält mit Michael Hörburger nun Unterstützung in Form eines Cotrainers. Johannes Wilhelm kehrt nach seinem Kurztripp zum SC Röthis wieder an seine alte Wirkungsstätte ins Möslestadion zurück. Zum Meisterschaftsauftakt empfängt die Beck-Truppe am 12. August mit Aufsteiger RW Langen einen unangenehmen Gegner.VN-TK