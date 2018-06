FC Dornbirn U18 ist Landesmeister

Die U18-Mannschafft sicherte sich damit zum dritten Mal in Folge den Landesmeistertitel.

Dornbirn. Grund zum Jubeln hatten vergangenes Wochenende nicht nur Toni Kroos & Co., auch die U18 des FC Dornbirn erlebte einen ganz besonderen und unvergesslichen Fußball-Moment: Bereits zum dritten Mal durfte das Team von Trainer Kristian Krause über den Landesmeistertitel jubeln. Die Elf rund um Kapitän August Rusch, sicherte sich bereits als U14 und als U16 die Fußballkrone im Ländle. Beim ASVÖ-Finaltag der Nachwuchsmeisterschaft des VFV am Samstag lautete das Motto deshalb ganz klar: „Aller guten Dinge sind drei!“

In der Altersklasse U16 ging der Landesmeistertitel an den Gastgeber FC Lustenau 1907 und in der U14 an den SC Austria Lustenau – das Team feierte ebenfalls zum dritten Mal in Folge den Titel.