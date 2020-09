FC Dornbirn Spieler Anes Omerovic wechselt nach Winterthur

Der 22-jährige Dornbirner erhält beim Schweizer Zweitligisten einen Zweijahresvertrag

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Abgang von FC Dornbirn Spieler Anes Omerovic per Saisonende 2019/2020 war schon vor Monaten fix. Nun hat der Innenverteidiger und defensive Mittelfeldspieler einen neuen Klub in der Schweiz gefunden. Der FC Winterthur (zweithöchste Spielklasse Schweiz) verstärkt seine Defensive mit Anes Omerovic vom FC Mohren Dornbirn. Der 22-jährige Dornbirner hat beim FC Winterthur einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Anes Omerovic (20.05.1998) spielte bei verschiedenen Klubs in Österreich und in England in der U18 von Aston Villa. Zuletzt stand er für den FC Mohren Dornbirn in der zweithöchsten Liga Österreichs im Einsatz, für den er bis zum corona-bedingten Saisonabbruch 29 Einsätze absolvierte. Anes Omerovic wechselt per sofort ablösefrei zum FC Winterthur. Der 22-jährige Linksfuss spielt im defensiven Zentrum und kann mit seiner Größe (190cm) für Lufthoheit im eigenen und Kopfballgefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Der FC Mohren Dornbirn wünscht Anes Omerovic in seiner neuen Aufgabe viel sportlichen Erfolg.