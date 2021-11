FC Dornbirn, Gründertum und Weihnachtsmärkte

Peter Handle, Geschäftsführer des FC Mohren Dornbirn 1913, Dagmar Wöhrl, Investorin bei "Höhle der Löwen" und Robert S. Salant, Geschäftsführer Bregenz Tourismus heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am Sonntag, den 14. November eröffnet der Bregenzer Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz die Glühweinsaison. Zutritt mit 2-G-Nachweis. Andere Weihnachtsmärkte, wie der Blosengelmarkt in Feldkirch finden dagegen ein weiteres Jahr in Folge nicht statt. Welche Weihnachtsmärkte öffnen und welches Programm geboten wird, darüber redet Marc Springer heute mit Robert S. Salant, Geschäftsführer von Bregenz Tourismus und Stadtmarketing.