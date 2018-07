FC Chelsea trennt sich von Trainer Conte

Der englische Fußball-Pokalsieger FC Chelsea hat sich nach zwei Jahren von seinem Trainer Antonio Conte getrennt. In der Saison 2016/17 führte er die Londoner zum Meistertitel. Nach Medienberichten soll Contes italienischer Landsmann Maurizio Sarri neuer Chelsea-Trainer werden, der bis zum Sommer den SSC Neapel trainiert hatte. Contes Verhältnis zur Chelsea-Führung galt schon länger als zerrüttet.

Mit einer ungewöhnlich kurzen Mitteilung wurde am Freitag das Ende der Zusammenarbeit verkündet. “Der FC Chelsea und Antonio Conte gehen getrennte Wege”, hieß es auf der Website. Nicht einmal ein Dankeschön gab es. Dazu nannte der Club nüchtern die Erfolge des Trainers. Die Trennung ist das überfällige Ende einer kurzen Liebe zwischen dem Londoner Spitzenclub und dem italienischen Meistercoach. Aus der anfangs innigen Zuneigung war Verbitterung geworden.

Dabei kann sich Contes Bilanz sehen lassen. Zwei Titel holte der 48-Jährige in zwei Jahren mit den Blues. Gleich in seinem ersten Jahr an der Stamford Bridge düpierte er die Konkurrenz und gewann mit Chelsea überraschend die Meisterschaft. Während sich die Titelkandidaten Manchester City und Manchester United für riesige Summen mit großen Namen verstärkt hatten, war Chelsea im Sommer 2016 auf dem Transfermarkt nur verhalten aktiv gewesen.