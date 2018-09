FC Carinthia holt den Heim-Cup

Im elften Anlauf haben es die Carinthianer endlich geschafft und können sich nach einem dramatischen Finale den Carinthia Cup 2018 sichern.

Dabei führten die Hausherren in der ersten Halbzeit zweimal, doch die Gäste aus dem Forach konnten zweimal ausgleichen und noch vor der Pause erstmals in Führung gehen. Umgekehrtes Spiel dann in der zweiten Hälfte – hier musste der FC Carinthia zweimal einem Rückstand hinterher laufen, ehe fünf Minuten vor Spielende der 4:4 Ausgleich gelang. Doch dies war es dann noch lange nicht mit der Dramatik auf dem Carinthia Platz – erst brachte Ömer Kurt den FCC mit 5:4 in Front, ehe die Gäste in der 90. Minute zum 5:5 Ausgleich trafen. Zwei Minuten später war immer noch nicht Schluss und die Forächler nutzten eine Möglichkeit und gingen ihrerseits erneut in Führung. Die Spieluhr neigte sich nun dem Ende, doch mit der letzten Aktion konnten die Carinthianer in der 93. Minute erneut ausgleichen und somit stand es 5:5. Der Sieger musste im Elfmeterschießen ermittelt werden und hier behielten die Carinthianer das bessere Ende für sich. Mit diesem Finalerfolg sicherte sich der FC Carinthia 66 erstmals den Sieg beim eigenen Cup und dementsprechnd wurde danach auch gefeiert. MIMA