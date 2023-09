FC BW Feldkirch bleibt Tabellenführer in der Vorarlbergliga

Ungefährdeter 4:0-Heimerfolg der Montfortstädter gegen ein enttäuschendes Bizau.

FELDKIRCH. Vorarlbergliga-Aufsteiger Sparkasse FC BW Feldkirch bleibt auch nach dem sechsten Spieltag sensationell an der Tabellenspitze. Die Mannen von Erfolgscoach Oliver Schnellrieder feierten gegen das enttäuschende FC Bizau einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Rückkehrer Raphael Martin brachten die Montfortstädter mit einem raffinierten Schlenzer nach einem Traumpass von Bader Belhaj schon sehr früh auf die Siegerstraße (14.). Die Treffer Nummer zwei und drei gingen auf das Konto der beiden Innenverteidiger Matija Milosavljevic (42.) und Nikola Jesic (78.). Die beiden mitaufgerückten Abwehrspieler konnten herrliche Vorlagen von Yavuz Bal und Nebojsa Spasojevic jeweils mit einem wuchtigen Kopfball im gegnerischen Tor unterbringen. Einwechselspieler Kevin Emanuel Kukovec besorgte mit einem Kunstschuss von der Strafraumgrenze in der Nachspielzeit den Endstand (97.). Der zweite Heimerfolg der Blau-Weißen hätte noch weitaus höher ausfallen können. Bader Belhaj (41.), Raphael Martin (52.) und Yavuz Bal (93.) vergaben beste Einschussmöglichkeiten. Bader Belhaj hatte mit einem Querlattenkracher Pech (47.). Mit Lorenz Gorbach, Marko Coric, Bader Belhaj, Nikola Knestel, Raphael Martin, Kevin Emanuel Kukovec und Nebojsa Spasojevic kamen gleich sieben Eigenbauspieler zum Einsatz. Feldkirch kassierte in drei von sechs Meisterschaftsspielen kein Gegentor. Die nächsten Heimspiele gegen FC Dornbirn Juniors, Schwarzenberg, Bezau und Koblach muss Feldkirch aufgrund der Baumaßnahmen im Waldstadion Gisingen auf dem Spielfeld neben dem Tennisplatz bestreiten.VN-TK