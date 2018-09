FC Bayern holte 3. Liga-Sieg in Folge

Der FC Bayern bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter makellos. Die Münchner feierten am Samstag gegen Bayer Leverkusen einen 2:1-Heimsieg und liegen damit zwei Punkte vor den ersten Verfolgern, darunter auch Hertha BSC und Wolfsburg. Das Duell der beiden Teams endete nach einem dramatischen Finish 2:2.

Die Partie in München begann kurios: Nach einem von Thiago verschuldeten Hand-Elfmeter scheiterte zunächst Kevin Volland an Bayern-Goalie Manuel Neuer. Der Strafstoß wurde allerdings wiederholt, weil vor der Ausführung Spieler in den Sechzehner gelaufen waren. Den zweiten Versuch führte – regeltechnisch gedeckt – Wendell aus und traf zum überraschenden 1:0 für die Leverkusener (5.).

Ähnlich spektakulär verlief die Schlussphase in Mainz. Ji Dong-Won brachte die Gäste aus Augsburg in der 82. Minute in Führung, den Hausherren glückte jedoch dank Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (93.) noch die Wende. Davor hatte Michael Gregoritsch in der achten Minute nach Pass von Martin Hinteregger über das vermeintliche 1:0 gejubelt, sein Tor wurde jedoch nach Intervention des Videoassistenten zurecht aberkannt.