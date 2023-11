FC Barcelona und Manchester City um frühen CL-Aufstieg

Der FC Barcelona und Manchester City wollen sich am Dienstag in der Fußball-Champions-League schon vorzeitig nach dem vierten Gruppenspiel das Achtelfinal-Ticket sichern. Die Katalanen sind in der frühen Partie (18.45 Uhr) in Hamburg gegen Schachtar Donezk in Pool H genauso auf den vierten Erfolg aus wie Englands Meister in der Gruppe G zu Hause gegen die Young Boys Bern. Eine makellose Bilanz zur Halbzeit haben sonst noch Bayern München (A) und Real Madrid (C).

Barca mühte sich nach dem bitteren Heim-1:2 im Liga-Clasico gegen Real Madrid, zugleich die erste Saisonniederlage, zuletzt zu einem erst in der Nachspielzeit fixierten 1:0-Erfolg bei Real Sociedad. Trainer Xavi sprach danach von drei "goldenen" Punkten für sein Team, der späte Treffer solle ein Wendepunkt gewesen sein. Der 43-jährige Spanier, der weiter auf die verletzten Frenkie de Jong und Sergi Roberto verzichten muss, hofft auf weniger Zitterpartien in der Zukunft. In den jüngsten neun Pflichtspielen gab es nie ein Ergebnis mit zwei Toren Unterschied, sechs Siegen standen dabei zwei Remis und eine Niederlage gegenüber.

Auch das Heimspiel gegen Schachtar (2:1) am 25. Oktober war für die Spanier trotz früher Treffer von Ferran Torres (28.) und Fermin Lopez (36.) alles andere als eine klare Sache gewesen. "Sie haben um jeden Ball gekämpft, uns herausgefordert und waren vor allem im technischen Bereich gut", sagte Xavi. Das wird auch im Ausweichquartier der Ukrainer auf deutschem Boden nicht anders sein. Ein gutes Omen könnte ein neuerlicher Treffer von Ferran Torres sein. Der 23-jährige Stürmer hat bisher in neun CL-Gruppenspielen getroffen und war danach immer auch als Sieger vom Platz gegangen.

Bei Schachtar hat Neo-Trainer Marino Pusic für Schwung gesorgt, nach dem Debüt gegen Barca gab es im Cup und zuletzt mit einem 1:0 in der Liga gegen Dynamo Kiew Erfolgserlebnisse. Sollten die Ukrainer (3) realistisch um Rang zwei mitkämpfen wollen, ist Zählbares gegen Barca (9) sehr wichtig. Der Rückstand auf den Zweiten FC Porto (6), der das punktlose Schlusslicht Royal Antwerpen zu Gast hast, beträgt doch drei Punkte. Das Hinspiel verloren die Belgier klar mit 1:4.

ManCity peilt gegen Bern Pflichtspielsieg Nummer fünf in Folge an. Gegen die Schweizer hatte die Truppe von Coach Josep Guardiola auswärts 3:1 gewonnen, ein 3:0-Derbysieg bei United und ein 6:1 gegen Bournemouth am Samstag besserte das Selbstvertrauen seither weiter auf. Das auch da das Rotationsprinzip aktuell bestens funktioniert. "Jeder ist unglaublich involviert und kämpft hart um seine Chance", betonte Guardiola. Wenn einmal Erling Haaland leer ausgeht, springen zudem andere in die Bresche. Der norwegische Superstar wurde zur Pause wegen einer Verletzung ausgetauscht, sein Einsatz ist sehr fraglich.

Die Schweizer stehen mit nur einem Punkt wie auch Roter Stern Belgrad mit dem Rücken zur Wand. Die Serben mit Abwehrchef Aleksandar Dragovic nehmen gegen RB Leipzig (6) den ersten Sieg ins Visier. Die Deutschen könnten mit einem Sieg - wie dem 3:1 im Hinspiel - samt Schützenhilfe von ManCity ebenfalls schon in die nächste Runde einziehen. Positive Schlagzeilen wären nach dem Cup-Aus gegen Wolfsburg und dem Liga-0:2 in Mainz auch nötig. Xaver Schlager und Christoph Baumgartner dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen, Nicolas Seiwald möchte auch seinen Beitrag auf dem Feld leisten.

Mit Dortmund hat ein anderes deutsches Team noch weit mehr Arbeit vor sich. Marcel Sabitzer und Co. zogen zuletzt mit einem 1:0 bei Newcastle mit den Engländern gleich (je 4), und wollen mit einem weiteren Triumph im direkten Duell die Weichen für den Aufstieg stellen. Der BVB ist nach dem 0:4 im Heim-Liga-Schlager gegen die Bayern auch auf Wiedergutmachung aus. Leader Paris St. Germain (6) ist in der ausgeglichenen Gruppe F bei Schlusslicht und Vorsaisons-Halbfinalist AC Milan (2) im Einsatz.

In Pool E will Feyenoord Rotterdam (6) ohne den wohl weiter wegen Knieproblemen fehlenden Gernot Trauner beim Dritten Lazio Rom (4) die Tabellenspitze verteidigen. Der Zweite Atletico Madrid (5) empfängt Celtic Glasgow (1).