FC Barcelona nach 6. Sieg in Serie vorerst Liga-Erster

Der FC Barcelona hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der spanischen Fußball-LaLiga übernommen. Die Katalanen setzten sich am Samstagabend im Auswärtsspiel bei Real Mallorca mit 1:0 durch und siegten zum sechsten Mal in Folge. Zum Matchwinner avancierte Stürmerstar Robert Lewandowski mit seinem neunten Ligatreffer (20.). In den jüngsten sechs Partien hat der 34-jährige Pole immer getroffen. Barca zog um einen Punkt an Real Madrid vorbei.

Die "Königlichen" empfangen mit ÖFB-Star David Alaba erst am Sonntag Osasuna. Villarreal, nächster Gegner der Wiener Austria in der Conference League, spielte derweilen bei Cadiz nur 0:0 und ist aktuell Sechster der Tabelle.