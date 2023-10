Manchester City und FC Barcelona holen in CL dritten Sieg

Manchester City und der FC Barcelona halten auch nach dem dritten Spiel in der Fußball-Champions-League beim Punktemaximum. Englands Meister bezwang die Young Boys Bern am Mittwochabend auswärts mit 3:1, die Katalanen setzten sich im Estadio Camp Nou gegen Schachtar Donezk mit 2:1 durch. Auf Aufstiegskurs blieb auch RB Leipzig. Mit Xaver Schlager und Christoph Baumgartner (ab der 58. Minute) gab es gegen Roter Stern Belgrad mit Aleksandar Dragovic einen 3:1-Erfolg.

In der Schweiz machte Erling Haaland mit einem alles andere als sicher verwandelten Elfmeter (67.) sowie einem weiteren Treffer (86.) den Sieg der "Citizens" perfekt. Für den 23-jährigen Ex-Salzburg-Stürmer waren es im 33. Spiel in der "Königsklasse" sein Tore Nummer 36 und 37. Der verbleibende ManCity-Treffer ging auf das Konto von Manuel Akanji (48.). Die Schweizer hatten durch Meschack Elia (52.) den Ausgleich geschafft. Die Engländer hielten in der Gruppe G den Drei-Punkte-Polster auf Verfolger Leipzig. Bern oder Belgrad (je 1) werden sich mit dem Kampf um Rang drei samt Umstieg in die Europa League begnügen müssen.